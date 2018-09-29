سفارة الدولة في أميركا تكرم وفداً من شرطة دبي تقدير

المصدر: دبي - البيان

استقبل عمر الشامسي، نائب سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، بحضور العميد ركن عيسى آل علي - الملحق العسكري للدولة وعدد من الدبلوماسيين، وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك للاطلاع على مخرجات مشاركتهم ضمن وفد دولة الإمارات المشارك في مؤتمر الشباب العالمي الذي انعقد مؤخرا في أميركا، مثمنا إنجازاتهم وجهودهم وقام بتكريمهم بهدايا تذكارية من السفارة.

وكان وفد من شرطة دبي قد شارك ضمن وفد إماراتي في فعاليات مؤتمر الشباب العالمي على مدار أسبوعين، بدعم من منظمة الأمم المتحدة وبمشاركة ألف شاب وشابة يمثّلون 100 دولة في العالم.

ومثّل شرطة دبي الملازم أول عبد الله أحمد الشيخ، عضو في مجلس القيادات الشابة ورئيس مجلس المبتعثين في القيادة، مشاركا في مجموعة من ورش العمل والجلسات.