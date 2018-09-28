«دبي للقرآن الكريم» ترعى الحفظة المواطنين

المصدر: دبي - البيان

أفردت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم من خلال خطتها الاستراتيجية لرعاية المواطنين من الجنسين من حفظة كتاب الله تعالى، حيزاً كبيراً واهتماماً متنامياً وتشجيعاً مستمراً مادياً ومعنوياً، من أجل تطوير قدراتهم في حفظ كتاب الله، وخصصت الجائزة فرعاً رئيسياً ضمن فروعها الـ 14، حيث أُعلن عن إطلاق مسابقة خاصة في عام 2004 تحمل اسم «مسابقة الحافظ المواطن» وتقام سنوياً وتهدف إلى تشجيعهم على حفظ كتاب الله الكريم وإعزاز مكانته في نفوسهم وغرس القيم والأخلاق القرآنية لديهم وحثهم على التمسك بتعاليمه ومبادئه والحرص على تلاوته وتجويده، وكذلك لترشيحهم للمشاركة في المسابقات الدولية الداخلية والخارجية، وبفضل الله سبحانه ثم الدعم المستمر والرعاية الكريمة التي تحظى بها جميع فعاليات الجائزة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإن الأهداف التي تقرر على إثرها تأسيس هذه المسابقة تُرجمت إلى واقع ملموس، فقد أفرزت الدورات السابقة لفرع الحافظ المواطن عدداً كبيراً من حفظة كتاب الله، وبفضل ذلك أصبحت للجائزة مشاركات خارجية متميزة في كثير من المسابقات الدولية، بل إنّ بعض المشاركين فازوا بمراكز متقدمة في كثير من تلك المسابقات، كما لقيت الجائزة على الصعيد المحلي ترحيباً واسعاً من أولياء الأمور، وتشهد كل عام زيادة في عدد المشاركين حيث تمت مشاركة أكثر من 240 مواطناً ومواطنة خلال دوراتها الـ 14 الماضية، يمثلون مختلف إمارات ومدن الدولة.