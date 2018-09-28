«حديث المجتمع» يناقش تمكين الشباب ودورهم في التنمية الوطنية

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

نظم مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع في دبي جلسته الحوارية الثانية، ضمن لقاءات «حديث المجتمع»، تحت عنوان «دور الشباب في التنمية الاجتماعية»، وذلك في إطار توجيهات القيادة لتمكين الشباب في الجانب الاجتماعي، واستضافت الجلسة أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وضرار بالهول، مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، وأدارها الدكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع.

وحضر الجلسة ما يقارب 40 شاباً من ممثلي المجالس الشبابية وطلاب الجامعات والمتطوعين.وأكد جلفار أن تمكين الشباب وتذليل كافة العقبات للاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم رؤية وطنية، وكما يؤكد قادتنا على الدوام فإن الشباب هم ضمان المستقبل.

وقال الفلاسي: إن التنمية الاجتماعية هي مفتاح التنمية الوطنية وعلى الشباب النزول إلى الميدان والتعرف على تحديات أفراد المجتمع والابتكار في وضع الحلول الاجتماعية الملائمة لها.