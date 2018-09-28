محمد الشرقي يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من «المبرمج الإماراتي»

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية البرامج والمشاريع التي تخدم فئة الشباب والناشئة بما يطوّر مهاراتهم الفردية وكفاءاتهم الشخصية وتواكب توجهات الدولة ومتطلبات العصر في مجال البرمجة والإلكترونيات. جاء ذلك خلال تكريم سموّه خريجي الدفعة الأولى لمنتسبي برنامج «المبرمج الإماراتي» وعددهم 80 منتسباً، وذلك بمسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

ويهدف برنامج المبرمج الإماراتي الذي نظمه صندوق الوطن بمركز الشباب في الفجيرة إلى تنمية معارف المنتسبين إليه بمجال البرمجة والتطبيقات الذكية، وحل المشكلات بطرق مبتكرة تواكب التطور التكنولوجي والذكي لدولة الإمارات، بما يحقق استراتيجيتها في التوجّه الذكي عن طريق ورش عملية تعزز أهداف البرنامج.

حضر الحفل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من مديري ومسؤولي الجهات المحلية والحكومية في الفجيرة.