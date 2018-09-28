«زايد والقوات المسلحة» محاضرة في «الإمارات للدراسات»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس الأول، محاضرته الـ 618، بعنوان: «زايد والقوات المسلحة»، تفاعلاً مع مبادرة «عام زايد»؛ وقد ألقى المحاضرة، المقدم الركن يوسف جمعة الحداد، رئيس شعبة الإعلام العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وبحضور عدد من ضباط القوات المسلحة ولفيف من الإعلاميين والدبلوماسيين والأكاديميين.

وأشار يوسف جمعة الحداد في بداية المحاضرة إلى أن القوات المسلحة تمثل مدرسة الوطنية الإماراتية الأولى، ومصنع الرجال الأقوياء، ففيها تتجسد قيم الانتماء إلى الوطن والولاء للقيادة، وتتعزز معاني الفداء والتضحية بكل غالٍ ونفيس من أجل الدفاع عن الوطن، وصون أراضيه، والحفاظ على مكتسباته.

وأكد يوسف الحداد أن الشيخ زايد، رحمه الله، كان حريصاً منذ البدايات الأولى على بناء قوات مسلحة عصرية، لأنه كان يدرك أنها أساس القوة الشاملة لدولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإنسانية وغيرها، وتلعب دور الردع ضد أي اعتداء على السلامة الوطنية.