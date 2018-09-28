تخريج دورة في القانون الدولي الإنساني

المصدر: أبوظبي - وام

شهد اللواء الركن سالم بن غافان الجابري رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية أمس، تخريج الدورة المتقدمة في القانون الدولي الإنساني، التي نظمتها مديرية القضاء العسكري بالقوات المسلحة وتعتبر إحدى الدورات الهامة التي تمنح الخريج تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في الظروف، التي تتطلب منه ذلك.

وقال العميد حقوقي سالم الكعبي مدير القضاء العسكري في كلمة له بهذه المناسبة: «إن هذه الدورات تضيف بعداً آخر في بناء مفاهيم جديدة في العمل العسكري وتقدير الأهمية البالغة لنشر قواعد القانون الدولي الإنساني بين منتسبي القوات المسلحة من عسكريين ومدنيين كالتزام قانوني فرضه البروتوكول الأول لعام 1977 الخاص بالنزاعات الدولية المسلحة، مشيراً إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي تزامناً مع ما يشهده المجتمع الدولي اليوم من نزاعات مسلحة دولية وغير دولية تتطلب ضرورة إلمام منتسبي القوات المسلحة بقواعد هذا القانون، آملين من الله عز وجل دوام الأمن والأمان لبلادنا الغالية».