سفير الدولة يحضر مؤتمراً ومعرضاً دولياً في أستانا

المصدر: أستانا - وام

حضر الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي بعنوان: «كازاخستان للأنظمة الأمنية»، وذلك بمشاركة وفد من الدولة من وزارتي الداخلية والدفاع، كما حضر الفعاليات راشد علي المحرزي الملحق العسكري للدولة في أستانا ورؤساء السلطات الأمنية في جمهورية كازاخستان وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدون لدى جمهورية كازاخستان إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين والمحليين في المجال الأمني.

ويشهد المؤتمر تبادل الخبرات والمعلومات ومناقشة المسائل الخاصة بالتصدي للعمليات الإرهابية في المنشآت الأكثر استهدافاً من قبل الإرهابيين ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية واستخدام الأجهزة والوسائل الأمنية والتكنولوجيـات المتطــورة الحديثـة.