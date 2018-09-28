الرميثي يطلع على جهود شرطة بني ياس ضمن منظومة التفتيش

المصدر: أبوظبي - البيان

تفقد اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، مركز شرطة بني ياس في مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي ضمن منظومة التفتيش، وعقد معاليه اجتماعاً مع كبار الضباط، وتعرّف على جاهزية الأداء والخطط الموضوعة، والجهود المبذولة في الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي، وفق أفضل الممارسات المتقدمة، بما يحقق الاستقرار المجتمعي.

ورافق القائد العام لشرطة أبوظبي، اللواء مكتوم علي الشريفي، المدير العام لشرطة أبوظبي، وكان في استقباله العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، والعميد مسلم محمد العامري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، وعدد من الضباط.