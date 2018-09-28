«الصحة» تبتكر أنظمة رصد ومتابعة للسوق الدوائي

المصدر: دبي - وام

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الإمارات رائدة في محاربة الغش الدوائي وتطبيق نظام اليقظة الدوائية على مستوى المنطقة وهي عضو في مركز «أوبسالا» العالمي لليقظة الدوائية التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص: «أن الوزارة ابتكرت أنظمة رصد ومتابعة مستمرة للسوق الدوائي داخل الدولة ومتابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات الدولية في هذا المجال والتي يتم رصدها عن طريق اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية برئاسة الوزارة والمتمثلة بها جميع الهيئات الصحية ذات الاختصاص على مستوى الدولة كما ترتبط الوزارة بشكل مباشر بمركز «أوبسالا» للرصد الدوائي التابع لمنظمة الصحة العالمية».

وأكد الدكتور الأميري، حرص الإمارات على تطوير التشريعات التنظيمية بشكل مستمر لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أن الإمارات أصبحت في طليعة دول العالم في مكافحة الغش الدوائي دولياً. وأشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصدر مئات التعاميم والتحذيرات سنوياً بالأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة.