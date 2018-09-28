«شفروليه بولت EV الكهربائية» تنضم لأسطول شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

انضمت سيارة شفروليه بولت EV الكهربائية أحدث سيارة كهربائية إلى الأسطول المميز من سيارات شرطة دبي، وستبدأ أول ثماني سيارات منها بالقيام بدورياتها على الطرقات اعتباراً من اليوم.

وبوجود تشكيلة مميزة من السيارات الهجينة والكهربائية لدى قوى الشرطة حالياً تقدم شفروليه بولت EV الكهربائية ميزة غير مسبوقة في القطاع، حيث تتميز بمداها البعيد الذي يتيح قيادتها لمسافة تصل إلى 520 كيلومتراً لكل عملية شحن. وانطلاقاً من حرصها على أن تكون لاعباً أساسياً في مشهد السيارات بالمنطقة، تتماشى جهود جنرال موتورز في مجال السيارات الكهربائية مع رؤية حكومة دبي لتوفير حلول تنقل أكثر استدامة وذكاء.

شراكة

وقال العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، إن هذه الشراكة مع شركة شفروليه تأتي في إطار التزامنا المستمر بخدمة المواطنين والمقيمين في دبي بصورة أفضل، فضلاً عن تعزيز دورنا الريادي في مبادرة دبي للحفاظ على البيئة. ولا شك في أن إضافة ثماني سيارات من طراز شفروليه بولت EV الكهربائية إلى أسطولنا في شرطة دبي سيساهم بشكل كبير في دعم مهمتنا لرفع مستوى الوعي حول فوائد استخدام السيارات الكهربائية في الإمارة.