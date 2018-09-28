«الإمارات في عين زايد» معرض لوزارة الداخلية في «ياس مول»

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية معرض «الإمارات في عين زايد» الذي نظمته اللجنة العليا لمبادرات عام زايد بوزارة الداخلية، احتفاء بعام زايد 2018، وذلك في المركز التجاري «ياس مول» بأبوظبي، وهو عبارة عن منصات متنقلة تستمر حتى نهاية العام الجاري في إمارات الدولة كافة.

حضر الافتتاح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، ورئيس اللجنة العليا لمبادرات عام زايد، وعدد من المديرين العامين والضباط في وزارة الداخلية.

وقام وكيل الوزارة يرافقه رئيس اللجنة العليا لمبادرات عام زايد بجولة داخل المعرض اطلعوا خلالها على محتوياته، التي ضمت مجموعة من الصور التي توضح دور المغفور له الشيخ زايد، في تأسيس وبناء دولة الاتحاد، وأهم المنجزات الوطنية التي سطرها التاريخ على يد الوالد القائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومساهماته الإنسانية والاجتماعية والخيرية، وسعيه لتعزيز مكانة الإمارات في القطاعات كافة.

كما اشتمل المعرض على عرض فيديو يحتوي على تسجيلات توثيقية تاريخية لبعض من أقوال وأحاديث الشيخ زايد في مناسبات مختلفة وصور «3 D» باستخدام التقنيات الحديثة في عرض الصور القديمة وتحويلها إلى صور حديثة، توضح النهضة والتطور الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى استديو لالتقاط الصور التذكارية مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وفاء

وأكد الفريق الشعفار أن هذا المعرض يمثل جزءاً من الوفاء لما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باعتباره أباً للإمارات وبانيها، وقدم الكثير لأجل العروبة والإنسانية، ومهما قدمنا له يبقى قليلاً في حقه.

بدوره، قال اللواء الخييلي: إن هذه الفعالية تأتي تزامناً مع عام زايد وتهدف إلى تخليد ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتجسيد نهج باني نهضة الإمارات ومؤسسها والتعرف على جوانب هامة من حياته، وقيمه الراسخة في نفوس أبناء الإمارات، لافتاً إلى أن المعرض هو عبارة عن مجموعة منصات بانورامية متنقلة سيتم وضعها في المراكز التجارية والأماكن التي يتردد عليها الزائرون في جميع إمارات الدولة.