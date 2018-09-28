18 مليون درهم مبيعات الأسلحة في «أبوظبي للصيد والفروسية»

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي ووام

بلغ إجمالي زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الحالية نحو 35 ألف شخص خلال اليومين الماضيين فيما بلغت قيمة مبيعات الأسلحة 18مليوناً و8 آلاف و276 درهما لنحو 707 قطع سلاح.

وزار سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان أمس فعاليات الدورة الـ«16» من المعرض، جناح نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد الذي يشهد حراكا مستمرا للزوار في ثاني أيام المعرض الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس النادي، ونوه سموه بأهمية عرض التراث في مثل هذه المناسبات وترسيخ المعرفة بالتراث لدى الأجيال الناشئة وإطلاعهم على الحياة قديما في الدولة بما يسهم في صقل هويتهم الوطنية.

كما تفقد سموه خلال الزيارة عددا من الأجنحة الوطنية المشاركة في المعرض ومنها جناح «إنترناشيونال غولدن غروب» الذي يضم مجموعة بنادق الصيد والقنص والمسدسات، كما جال سموه في أجنحة عدد من الشركات العالمية والهيئات الثقافية مبدياً إعجابه بمستوى التنظيم وعدد المشاركين وبمحتويات الأجنحة.

كما تفقد الشيخ أحمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم يرافقه الشيخ خليفة بن سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وعدد من الشيوخ عددا من أجنحة الشركات المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض.

كما زار المعرض أمس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وتجول معاليه في أرجائه وتفقد الأجنحة والأقسام التي تقدم الأدوات واللوازم المستخدمة في الصيد والفروسية بجانب أجنحة التراث والحفاظ على الهوية الوطنية.

وتفقد معاليه أجنحة شركات بينونة الوطنية للمعدات العسكرية والصيد وإنترناشيونال جولدن غروب لمعدات الصيد و«تسليح» و«أم بي 3».

وزار الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين المعرض وتجول الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان في أجنحة المعرض وتعرف على بعض المؤسسات المشاركة ودورها في تنظيم الفعاليات التراثية. وزار معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع المعرض وتفقد الأجنحة والأقسام التي تقدم الأدوات واللوازم المستخدمة في الصيد والفروسية بجانب أجنحة التراث والحفاظ على الهوية الوطنية.

أحمد بن مكتوم خلال زيارة المعرض | من المصدر

أنشطة

من جهة أخرى، تفقد سنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في نادي تراث الإمارات، أقسام جناح نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد ووقف على سير الأداء، كما زار الجناح علي الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في النادي بالتزامن مع زيارة سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان ومحمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

من جانبه، قال العميد سالم حمود البلوشي رئيس اللجنة الأمنية المنظمة للمعرض إن المبيعات التي يسجلها المعرض سنوياً، تعكس حجم إقبال الجمهور وتشكل مؤشراً على نجاحه.

بدوره، أكد المستشار يوسف العبري، خلال زيارته للمعرض، أن مشاركة دائرة القضاء في المعرض، تستهدف نشر الثقافة القانونية الخاصة بالرياضات المتنوعة، وتسليط الضوء على دور التحكيم الرياضي.

وتعرض شركة كراكال 3 بنادق جديدة اثنتان لعام زايد وواحدة بعنوان روح الاتحاد تم صنعها يدويا من أجود أنواع الخشب (خشب الجوز) والمخصصة لصيد الحيوانات الكبيرة، حيث استغرقت عملية تصميم وتنفيذ كل بندقية 4 أشهر من قبل محترفين في النحت.

جودة

وتحت شعار «صنع في إيطاليا»، يضم جناح شركة فوستي الإيطالية الشهيرة في صناعة البنادق وأسلحة الصيد، إبداعات جديدة ومثيرة للإعجاب مثل موديل «Dea Luxury»، والمنافسة الجديدة على نموذج بنادق Xf4، وهي مجموعة بنادق مثالية لجميع أولئك الرماة الذين يرغبون في التنافس الأنيق.

وشهد ركنا «محمية المرزوم للصيد» و «مهرجان الظفرة» ضمن جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في فعاليات الدورة الـ 16 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية إقبالا لافتا من قبل الزوار وعشاق الصقارة والإبل وذلك للاطلاع على تفاصيل موسم الصيد ومهرجان الظفرة ومواعيد انطلاقهما.

وشارك نحو 50 عضواً من قسم كلنا شرطة بإدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع بالتعاون مع قسم مركز شؤون الفعاليات بمديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي في تأمين الدورة الحالية للمعرض الدولي للصيد والفروسية، وأوضح المقدم الحاج مبخوت المنهالي رئيس قسم كلنا شرطة أن المشاركة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز المكانة الرائدة التي حققتها أبوظبي في صناعة المعارض العالمية الرائدة.

كما شاركت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة في فعاليات المعرض وركزت على مركز كلباء للطيور الجارحة، ومركز الشارقة لرعاية الكلاب، بالإضافة إلى الألعاب التفاعلية التعليمية، وتستقبل فرق الهيئة الزوار والمهتمين في القاعة السابعة، جناح 7B2.