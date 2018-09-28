التشديد على استخدام التكنولوجيا الذكية في التصدي للبضائع المقلدة

المصدر: دبي - البيان

شدد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان على أهمية مراقبة الأسواق الداخلية، واستعمال التكنولوجيا الذكية والأنظمة المعلوماتية للتصدي لعمليات التقليد، وزيادة بناء قدرات العاملين على الضبط، وجمع البيانات والمعلومات التي تساعد على منع الجريمة، إضافة إلى نشر التوعية العامة للمستهلك بأخطار الاستخدام الأمثل للمنتجات غير المشروعة على الصحة العامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني عشر لأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وشركة UL والتحالف الدولي لمكافحة التقليد.

وشارك اللواء الشيخ سلطان النعيمي في ورقة عمل حول «مناطق التجارة الحرة- تحقيق التوازن بين التيسير والسيطرة على مكافحة الإتجار بالسلع غير المشروعة»، أوضح خلالها أن مشاركته في المؤتمر جاءت انطلاقاً من أهمية الملكية الفكرية وحرصاً على مكافحة الجرائم الماسة بها، ولا سيما المخاطر الجسيمة الناجمة عن انتشار البضائع المقلدة، مشيراً إلى أن الإتجار بالمنتجات غير المشروعة من أكبر التحديات للأجهزة الأمنية في إنفاذ القوانين الدولية، ولما ذلك من أثر على الصحة العامة والاقتصاد بشكل عام.

أنواع

وعرض اللواء الشيخ سلطان النعيمي في المؤتمر أنواع السلع الغير مشروعة المطلوب كشفها ومنع دخولها، والغش والتجارة في المنتجات المشروعــــة، وإحصائيـــــــــات الخسائر العالمية الفادحة، التي تتكبدها الدول العظمى للبضائع المقلدة في أوربا والتي بلغت 60 مليار يورو في 13 قطاعاً، مبيناً الأضرار الناجمة عن التقليــد مثـــل انخفــاض أعمـــال المؤسســات وفقــدان حصصها السوقية، والإضرار بالشركات المنتجة للمنتجات المشروعة، والخسائر المادية من عائدات الضرائب للحكومات على المنتجات التي تباع في السوق السوداء، إضافة إلى تعريض صحة المستهلكين للخطر لعدم استيفاء السلع معايير الصحة العامة، وحدوث حوادث مميته للمستهلك نتيجة استخدام السلع غير المطابقة لشروط السلامة.

كما ذكر في ورقة العمل أن شرطة عجمان أثبتت مكانتها في محاربة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال حرصها على متابعة قضايا وبلاغات الملكية الفكرية وجهودها في مكافحة البضائع غير المشروعة من خلال الكميات المضبوطة، وذلك إسهاماً منها في حفظ حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية العالمية وفق ما نص عليه القانون، مشيراً إلى انخفاض مؤشر بلاغات البضائع المقلدة في إمارة عجمان إلى 10 بلاغات خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 والتي وصلت إلى 24 بلاغاً.

وفي ختام مشاركته أكد القائد العام لشرطة عجمان ضرورة تكثيف التعاون الدولي في مجال مكافحة البضائع المقلدة المصدرة والمستوردة بين الأجهزة الجمركية والأمنية على مستوى العالم، ودعم القوانين وتعزيز العقوبات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.