25 مليون شخص حمّل ألعاب شرطة دبي عبر مركز التكنولوجيا الافتراضية

المصدر: دبي - البيان

أكد العميد خالد ناصر الرزوقي أن شرطة دبي تلتزم بترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية لشرطة دبي، وذلك من خلال تطوير مركز التكنولوجيا الافتراضية للألعاب الإلكترونية، وبلغ عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميل الألعاب الإلكترونية أكثر من 25 مليوناً من مختلف دول العالم.

ويعتبر مركز التكنولوجيا الافتراضية بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إذ إنه يختص بإعداد تطبيقات وبرامج فريدة من نوعها، ويعد الأول من نوعه على مستوى الأجهزة الشرطية العالمية من حيث الاختصاص في تطوير تطبيقات افتراضية ثلاثية وثنائية الأبعاد داخل الجهاز الأمني.