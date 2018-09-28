الإمارات تستضيف امتحان الدبلوم الأوروبي في التخدير

المصدر: دبي - البيان

انطلقت في دبي، أعمال المؤتمر العربي الـ 12 للتخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، وذلك بحضور أكثر من 700 طبيب ومختص، يمثلون 22 دولة من مختلف أنحاء العالم، وأعلن معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة في دبي، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، عن استضافة الدولة في دبي للمرة الأولى، امتحان الدبلوم الأوروبي في التخدير الناحي، وذلك بالتعاون مع الجمعية الأوروبية للتخدير.

وقال معاليه في مستهل كلمته: «لقد قطعت الإمارات، شوطاً مهماً في توفير سبل ومقومات الرعاية الصحية الفائقة لجميع السكان، من مواطنين ومقيمين، وحتى الزائرين، كما حرصت هيئة الصحة، على أن تكون مدينة دبي في طليعة المدن العالمية المتميزة في مجال الخدمات الطبية والعناية الصحية المتقدمة، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والدعم اللا محدود والاهتمام الخاص من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي».

دعم

وأضاف معاليه: «إنه من هذا الاهتمام والدعم، أولت هيئة الصحة، غرف العمليات والعناية المركزة في جميع مستشفياتها، جل اهتمامها، وعملت على تزويدها بآخر ما جاد به العالم من تقنيات وتجهيزات، ووسائل حديثة، من أجل تمكين أطباء التخدير من أداء مسؤولياتهم وواجباتهم ورسالتهم النبيلة».

وذكر معالي القطامي، أن هيئة الصحة في دبي، تقدّر مثل هذه المؤتمرات الدولية المتخصصة، وتدرك قيمتها، وتعدها فرصة مهمة للاستفادة من الأطروحات والمناقشات الغنية، التي تسهم في تعزيز توجهاتها.

وأكد معاليه: «إنه نتيجة التطور العلمي والتقني الذي شهدته الساحة الطبية خلال السنوات القليلة الماضية، أصبح هناك مطالبات ملحة برفع معدلات الأمان، وتوفير أعلى مستويات الراحة للمرضى داخل المنشآت الصحية، وبالتحديد داخل غرف العمليات والعناية المركزة، وهو ما يلقي بأعباء إضافية وتحديات جديدة أمام أطباء التخدير».

وعقب إلقاء كلمته، افتتح معالي القطامي، المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي شارك فيه مجموعة من المؤسسات والشركات المحلية والعالمية من منتجي التجهيزات والتقنيات الخاصة بغرف العمليات والعناية المركزة، بجانب شركات الأدوية الكبرى، وذلك بحضور الدكتورة جانيك مليون أولسن رئيس الاتحاد العالمي لجمعيات أطباء التخدير، والدكتور منصور نظري رئيس المؤتمر.