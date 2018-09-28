خليفة بن طحنون يقدم واجب العزاء في والدة الشهيد البستكي

المصدر: الشارقة - وام

قدّم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، واجب العزاء في والدة الشهيد محمد علي زينل البستكي، التي وافتها المنية أمس.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء بمدينة كلباء بإمارة الشارقة، عن صادق مواساته وتعازيه لذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويختص مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي بمتابعة احتياجات أسر الشهداء والتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى في الدولة، وتقديم الدعم اللازم لأسرة وأبناء الشهيد، وتأمين أوجه الرعاية والاهتمام لهم، تجسيداً لمعاني التلاحم بين شعب الإمارات وقيادته.