40 % انخفاض أسعار الأسماك في الساحل الشرقي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

شهدت أسواق الأسماك في الساحل الشرقي تراجعاً ملحوظاً في الأسعار وصلت نسبته إلى 40% بسبب عودة موسم الصيد واعتدال درجات الحرارة والتي ساهمت في توفير مختلف أنواع الأسماك المحلية وبأسعار منخفضة، حيث بلغ سعر كيلو الكنعد 20 درهماً بعدما كان يتراوح سعر الكيلو بين 50 و60 درهماً، فيما بلغ سعر سمك الكوفر 25 درهماً وذلك وفق رئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة سليمان الخديم.

وأوضح الخديم أن طاولات البيع في أسواق الأسماك بدأت تمتلئ بالأسماك المشهورة والمحببة لدى أهالي المنطقة، بعد أن عاد الصيادون لممارسة نشاطهم في الصيد بعد انخفاض درجات الحرارة وعودة الأسماك إلى السطح بعد هروبها إلى الأعماق، لتكون الخيارات متاحة أمام المستهلك بشراء ما يطيب له من الأسماك، مشيراً أن أسعار الأسماك تشهد انخفاضاً بشكل يومي.