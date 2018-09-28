تنظيف شاطئ وقاع ميناء دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - البيان

أطلقت بلدية مدينة دبا الحصن مبادرتها البيئية المجتمعية لتنظيف شاطئ وقاع البحر بميناء مدينة دبا الحصن من النفايات العالقة تحت قاع البحر.

وضمت الحملة عدداً كبيراً من ممثلي شركاء البلدية الاستراتيجيين، وأسفرت عن انتشال الكثير من النفايات والمواد المضرة بالبيئة كالعلب والأكياس وعوامات وشباك صيد وقوارير زجاجية وبلاستيكية.

وأكد طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن: «أن المبادرة تأتي في إطار التزام البلدية بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية وإشراك شرائح مختلفة من المجتمع عبر تكريس وزرع القيم الإيجابية، وفي الوقت ذاته تعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة البحرية ورفع مستوى الوعي لمرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري لشواطئ المدينة ومرافقها العامة».