إسعاف فوري للحالات القلبية الطارئة في محطات مترو دبي

المصدر: دبي - البيان

وفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة الإسعاف الفوري لإنقاذ الحالات القلبية الطارئة، التي قد تحدث لمستخدمي محطات مترو دبي. وهذه الخدمة تتمثّل في تقنية مقدمة من إحدى الشركات العالمية الرائدة، وهي عبارة عن حقيبة محمولة بداخلها جهاز إلكتروني يُسمى «الجهاز الآلي لمعالجة رجفان القلب».

ولا يحتاج الجهاز إلى كوادر طبية متخصصة لاستخدامه، حيث إنه بإمكان فرق العمل في محطات المترو استخدامه بسهولة، وتدرّبت فرق العمل على أيدي متخصصين من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وحصلوا على شهادات معتمدة.

وظائف

ومن وظائف الجهاز تشخيص الحالات القلبية الطارئة للشخص المصاب والناتجة عن حالة الرجفان البطيني للقلب واضطراب انتظام ضربات القلب، حيث يتعامل هذا الجهاز مع الحالة من خلال بث نوع من الموجات الكهربائية لإيقاف حالة الرجفان في القلب، واستعادة ضرباته الطبيعية. وهذا الجهاز مزوَّد بنظام مراقبة ذكي، وكذلك بإمكانات كشف الحركة.

وأكّد عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «إن الهيئة وفّرَت هذه الخدمة الحيوية في محطات المترو، وسيتم تجربتها في مرآب ترام دبي في شهر ديسمبر المقبل على أن يتم توفيرها في محطاته في مراحل لاحقة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة ركاب المترو والترام والعاملين فيها لا سيما في مثل هذه الحالات الطارئة، التي تستدعي تدخلاً فورياً للحد من تطوّر الحالة أو تفاقمها».

سلامة

وقال يونس: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي دائماً على سلامة وصحة ركاب المواصلات العامة ومنهم رواد المترو والترام وجميع متعامليها من مختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال سعيها الدؤوب لبلورة أفكار ومبادرات تهدف لخدمة سكان إمارة دبي وسائحيها وزائريها القادمين إليها من مختلف بلدان العالم».