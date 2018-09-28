اعتماد مخططات مشروع مسلخ خورفكان

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

أكدت المهندسة آلاء سالم الجروان رئيس قسم التصميم بدائرة الاشغال العامة في الشارقة «أن الدائرة ستنفذ قريباً مسلخ خورفكان في منطقة الزبارة، وذلك ضمن المشاريع التي تنفذها الدائرة بهدف تطوير المنطقة، حيث تبلغ مساحة المشروع 1600 متر مربع، وسينفذ بأحدث المواصفات، لافتة إلى أنه تم عمل دراسة شاملة للمشروع، كما تم اعتماد المخططات، وجار العمل على أخذ الاعتمادات اللازمة من الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال مداخلة لها عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة للرد على شكوى مواطن تفيد بعدم تحديث مسلخ خورفكان». وأوضحت رئيس قسم التصميم بدائرة الأشغال العامة في الشارقة: «أنه فور الانتهاء من الاعتمادات من الجهات المختصة سيتم البدء في المشروع الذي سيصمم بطريقة عصرية».