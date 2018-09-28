البطاقة الذكية حصراً في حافلات الركاب بالعين والظفرة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي عن اكتمال المرحلة الثالثة من تفعيل خدمات الدفع الآلي بمدينة العين ومنطقة الظفرة، وعليه سيتم وقف تداول التذاكر الورقية في حافلات النقل العام اعتباراً من 30 سبتمبر الجاري.

وسعياً إلى تحسين الخدمات وتسهيل إجراءات دفع التعرفة، تهيب دائرة النقل على جميع المستخدمين بالمسارعة للحصول على بطاقة «حافلات الذكية»، حيث ستقتصر وسيلة دفع تعرفة استخدام حافلات النقل العام على الدفع بالبطاقات الذكية فقط. كما قامت دائرة النقل حرصاً منها على توفير آلية مرنة وسهلة الاستخدام لدفع رسوم الحافلات بتوفير منافذ بيع بطاقات «حافلات الذكية» في محطات الحافلات الرئيسية والفرعية في مدينة العين ومنطقة الظفرة بالإضافة إلى أجهزة بيع وإعادة شحن البطاقات المنتشرة في أنحاء الإمارة.

واستباقاً لهذه الخطوة قامت الدائرة بتركيب وتفعيل أجهزة الدفع الالكتروني التي تمكن مستخدمي حافلات النقل العام من دفع تعرفة الرحلات بواسطة بطاقات الدفع الذكية وبطريقة سهلة توفر الوقت والجهد عليهم وتحقق الراحة لهم في تنقلاتهم اليومية.

وفي هذا السياق تم تفعيل 41 جهازاً لإصدار وتعبئة التذاكر في مواقع مختلفة بمدينة أبوظبي إلى جانب 138 جهاز تعبئة رصيد، وفي مدينة العين قامت الدائرة بتفعيل عدد 11 جهازاً لإصدار وتعبئة التذاكر، و9 أجهزة تعبئة رصيد. وأما في منطقة الظفرة فقد قامت الدائرة بتفعيل 8 أجهزة لإصدار وتعبئة التذاكر، و11 جهاز تعبئة رصيد.