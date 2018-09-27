أيادي الإمارات البيضاء تداوي جراح فتاة باكستانية عانت 8 سنوات

المصدر: البيان الالكتروني

من ّ الله بالشفاء على فتاة باكستانية كانت تعالج في مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك الذي تم إنشاؤه بمنطقة جنوب وزيرستان، بعد معاناة استمرت 8 سنوات مع المرض.

وبنبرة يغالبها دموع الفرح تقدم والد الفتاه بالشكر والدعاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ولشعب الإمارات المعطاء على ما قدموه من مساعدات إنسانية وأعمال خيرية للفقراء والمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

ويضم المستشفى أقساماً ومرافق متعددة وعيادات تخصصية وأجنحة تنويم وعناية مركزة وقسماً لغسيل الكلى وجناحاً للولادة، إضافة إلى غرف العمليات وقسم الأطفال الخدج ووحدة الطب الوقائي والصيدلة والمختبرات مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

ويأتي مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك الذي تم تشييده على مساحة قدرها 4330 متراً مربعاً بتكلفة خمسة ملايين دولار أميركي في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في جمهورية باكستان الإسلامية من خلال تبنيها تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الصحية التي تهدف إلى تعزيز جهود وزارة الصحة الباكستانية ودعم قدراتها لتمكينها من ترقية خدماتها الطبية في المرحلة المقبلة خدمة للشعب الباكستاني، كما أنه يمثل إضافة جديدة ونقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية الحديثة في المنطقة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية الحديثة والرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لأبنائها.