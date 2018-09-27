الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، بينما تتكون بعض السحب أحياناً شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

وقال، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار نهاراً على بعض المناطق المكشوفة، فيما تزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الخفيف الضباب خاصة غرباً.

وأوضح أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 14 - 26 كم / ساعة بوجه عام، تصل إلى 36 كم / ساعة أحياناً.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:55 والثاني عند الساعة 03:15 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 08:32 والثاني عند الساعة 21:06.

وأفاد بأن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:12 والثاني عند الساعة 00:22، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 17:39 والثاني عند الساعة 05:58.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 28 80 15

دبي 42 30 75 20

الشارقة 42 28 80 15

عجمان 41 29 75 20

أم القيوين 38 28 85 35

رأس الخيمة 37 30 80 45

الفجيرة 36 30 85 40

العين 41 24 65 15

ليوا 41 25 90 15

الرويس 37 27 80 40

السلع 38 27 85 30

دلما 37 31 75 35

طنب الكبرى 37 30 80 45

طنب الصغرى 37 30 80 45

أبوموسى 37 30 80 45