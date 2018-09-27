"الصحة" تبتكر أنظمة رصد للسوق الدوائي المحلي ومتابعة التحذيرات الدولية

المصدر: وام

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الإمارات رائدة في محاربة الغش الدوائي وتطبيق نظام اليقظة الدوائية على مستوى المنطقة وهي عضو في مركز "أوبسالا" العالمي لليقظة الدوائية التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن الوزارة ابتكرت أنظمة رصد ومتابعة مستمرة للسوق الدوائي داخل الدولة ومتابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات الدولية في هذا المجال والتي يتم رصدها عن طريق اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية برئاسة الوزارة والمتمثلة بها جميع الهيئات الصحية ذات الاختصاص على مستوى الدولة كما ترتبط الوزارة بشكل مباشر بمركز "أوبسالا " للرصد الدوائي التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور الأميري - خلال العرض الذي قدمه في المؤتمر الدولي الثاني عشر لأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة جرائم الملكية الفكرية الذي استضافته دبي - حرص دولة الإمارات على تطوير التشريعات التنظيمية بشكل مستمر لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.. لافتا إلى أن دولة الإمارات أصبحت في طليعة دول العالم في مكافحة الغش الدوائي دوليا وأنها تحملت مسؤوليتها تجاه العالم في مكافحة الغش الدوائي.

وأشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصدر مئات التعاميم والتحذيرات سنويا بالأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة .. مضيفا أنها تراقب المواقع الإلكترونية التي تسوق لبعض الأنواع من الأدوية.

وذكر الأميري أن الأنظمة الصارمة التي تطبقها الدولة في الرقابة ومكافحة الغش الدوائي نجحت في الحد من هذه الظاهرة العالمية من الانتشار داخل الدولة .. مؤكدا استمرار الدولة في تطوير بنيتها الرقابية والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات لحجب المواقع التي تروج لمثل هذه الأدوية المزيفة.