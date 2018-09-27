توقف استخدام التذاكر الورقية في خدمات النقل بالحافلات في أبوظبي

المصدر: وام

أعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي عن اكتمال المرحلة الثالثة من تفعيل خدمات الدفع الآلي بمدينة العين ومنطقة الظفرة، وعليه سيتم وقف تداول التذاكر الورقية في حافلات النقل العام بدءاً من 30 سبتمبر الجاري.

وسعياً إلى تحسين الخدمات وتسهيل إجراءات دفع التعرفة، تهيب دائرة النقل بجميع المستخدمين المسارعة للحصول على بطاقات "حافلات" الذكية، حيث ستقتصر وسيلة دفع تعرفة استخدام حافلات النقل العام على الدفع بالبطاقات الذكية فقط.

وقامت دائرة النقل حرصاً منها على توفير آلية مرنة وسهلة الاستخدام لدفع رسوم الحافلات بتوفير منافذ بيع بطاقات "حافلات" الذكية في محطات الحافلات الرئيسية والفرعية في مدينة العين ومنطقة الظفرة بالإضافة إلى أجهزة بيع وإعادة شحن البطاقات المنتشرة في أنحاء الإمارة.

وكانت الدائرة قامت منذ فترة بتركيب وتفعيل أجهزة الدفع الالكتروني التي تمكن مستخدمي حافلات النقل العام من دفع تعرفة الرحلات بواسطة بطاقات الدفع الذكية وبطريقة سهلة توفر الوقت والجهد عليهم وتحقق الراحة لهم في تنقلاتهم اليومية.

وفي هذا السياق تم تفعيل 41 جهاز إصدار وتعبئة تذاكر في مواقع مختلفة بمدينة أبوظبي إلى جانب 138 جهاز تعبئة رصيد وفي مدينة العين قامت الدائرة بتفعيل 11 جهاز إصدار وتعبئة تذاكر، و9 أجهزة تعبئة رصيد .. أما في منطقة الظفرة فقد قامت الدائرة بتفعيل 8 أجهزة إصدار وتعبئة تذاكر، و11 جهاز تعبئة رصيد.

يذكر أن توقف استخدام التذاكر الورقية في وسائل النقل بالحافلات العامة وتفعيل خدمات الدفع الالكتروني يأتي في إطار خطة التحول الرقمي للخدمات التي توفرها دائرة النقل للمتعاملين، بما يواكب التطور التقني المتسارع في قطاع النقل والمواصلات ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي حافلات النقل العام ويمكنهم من استخدام تلك الحافلات بطريقة سهلة وسريعة وآمنة.