شمسة النقبي بطلة تحدي القراءة في الإمارات

المصدر: دبي - غسان خروب

فازت الطالبة شمسة جاسم النقبي من الشارقة بقلب بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات وفي المرتبة جاءت الطالبة فاطمة محمد شريف باعلوي من الشارقة أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالب عبدالله محمد المرزوقي من دبي.

وجاء الإعلان عن الفائزين في حفل أقيم ظهر اليوم في كلية التقنية العليا للطلاب في دبي بحضور معالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام ونجلاء سيف الشامسي الأمين العام لمشروع تحدي القراءة العربي.

شمسة جاسم النقبي من #الشارقة بطلة #تحدي_القراءة_العربي على مستوى الدولة وفي المرتبة جاءت فاطمة محمد شريف باعلوي أما المركز الثالث فكان من نصيب عبدالله محمد المرزوقي@ArabReading #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/x2UUQS1UbV — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 27, 2018