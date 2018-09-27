شمسة النقبي بطلة تحدي القراءة في الإمارات

صورة
المصدر:
  • دبي - غسان خروب
التاريخ:

فازت الطالبة شمسة جاسم النقبي من الشارقة بقلب بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات وفي المرتبة جاءت الطالبة فاطمة محمد شريف باعلوي من الشارقة أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالب عبدالله محمد المرزوقي من دبي.  

وجاء الإعلان عن الفائزين في حفل أقيم ظهر اليوم في كلية التقنية العليا للطلاب في دبي بحضور معالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام ونجلاء سيف الشامسي الأمين العام لمشروع تحدي القراءة العربي.

Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى