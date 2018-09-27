عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية في نيويورك

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

فقد التقى سموه الدرديري محمد أحمد الدخيري وزير خارجية السودان، و ايفيتسا داتشيتش وزير خارجية صربيا، و ارلوس هولمز تروخيلو وزير خارجية كولومبيا، و نيكولاس كوتزياس وزير خارجية اليونان، و ألمار محمد ياروف وزير خارجية أذربيجان، و دتميير بوشاتي وزير خارجية ألبانيا، و خيرات عبدالرحمنوف وزير خارجية كازاخستان، و إنزو موافيرو ميلانيزي وزير خارجية إيطاليا و لويز موشيكيوابو وزيرة خارجية رواندا.

وجرى خلال مجمل هذه اللقاءات، بحث سبل تعزيز أوجه العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية التجارية والاستثمارية والثقافية والزراعية بين دولة الإمارات وتلك الدول.

كما تناولت اللقاءات أيضا بحث واستعراض المواقف ووجهات النظر السياسية حول عدد من القضايا المتعددة ذات الاهتمام المشترك، المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصا تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا.

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان و ايفيتسا داتشيتش وزير خارجية صربيا على بروتوكول لإضافة جوازات السفر العادية للاتفاقية الموقعة بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة صربيا للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة / الرسمية في 14 مارس 2014.

حضر اللقاءات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة و لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.