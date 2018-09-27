18 مليون درهم مبيعات الأسلحة في"الصيد والفروسية" خلال يومين

المصدر: البيان الإلكتروني

بلغت قيمة مبيعات الأسلحة في أول يومين للدورة الحالية للمعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2018)، 18مليوناً و 8 آلاف و276 درهما ، لحوالي 707 قطعة سلاح.

وذكر العميد سالم حمود البلوشي رئيس اللجنة الأمنية المنظمة للمعرض، أن المبيعات التي يسجلها المعرض سنوياً، تعكس حجم إقبال الجمهور وتشكل مؤشراً على نجاحه.

وأشار إلى جهود العاملين باللجنة الأمنية، ودورهم في توفير التسهيلات والخدمات للجمهور، بتخصيص مكاتب لإصدار شهادات حسن السيرة والسلوك، وإجراء الفحص الفني للأسلحة في موقع الحدث، والتعريف باشتراطات شراء الأسلحة والوثائق التي يجب إحضارها.