محمد بن زايد يبحث التعاون مع رئيس شركتين يابانيتين

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع توشياكي كيتامورا رئيس مجلس إدارة شركتي جودكو وإنبيكس اليابانيتين العاملتين في مجال الطاقة، خلال استقبال سموه له أمس في قصر الشاطئ، مجالات التعاون القائمة بين الشركات والمؤسسات الوطنية الإماراتية المتخصصة والمعنية ونظيرتيها اليابانيتين.

كما تناول اللقاء بحث فرص وإمكانات تعزيز الشراكات والمشاريع الثنائية في مجال الصناعات النفطية والغاز والطاقة.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين في الشركتين.