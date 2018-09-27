سعيد العامري: أبوظبي حققت إنجازات مهمة في تنمية القطاع الزراعي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سعيد البحري سالم العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في تصريح بمناسبة يوم الزراعة العربي الذي يصادف يوم السابع والعشرين من سبتمبر كل عام، أن إمارة أبوظبي حققت إنجازات مهمة في تنمية القطاع الزراعي وقطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الاستدامة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي عبر مساهمة الزراعة المحلية في تأمين جزء من احتياجات السوق المحلي من الحاصلات الزراعية الطازجة والآمنة بشقيها النباتي والحيواني، وخلق فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع الاستراتيجي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.