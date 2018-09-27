يوسف إسحاق يتجاوز متلازمة داون بالتطوّع في «حياكم»

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

اختار الشاب المواطن يوسف السيد إسحاق التطوع عقب تخرجه، حيث طرق أبواب هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي والتحق بفريق «حياكم» لتقديم خدمات لأولياء أمور طلبة المدارس، إيماناً منه بأهمية العمل التطوعي في خدمة وطنه، ومتجاوزاً عقبات متلازمة داون.

خطا يوسف خطوات ثابتة طوال حياته متحدياً الصعاب حتى حصل على تعليم يؤهله لمواجهة مسيرة الحياة، وساندته أسرته التي حرصت على دمجه اجتماعياً وعززت خروجه للانخراط في الأنشطة المختلفة، فحرصت على إلحاقه بالأندية الاجتماعية وزيارات المكتبات العامة أو الأماكن التراثية والحدائق.

وكذلك الخروج في رحلات ترفيهية مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون التي من خلال انخراطه معها تعرف على أهمية فئة متلازمة داون في خدمة المجتمع وكانت له بصمات عدة في الأنشطة التطوعية. ودخل يوسف عالم العمل التطوعي، صاحباً معه ابتسامة عريضة يستقبل بها متعاملي هيئة المعرفة ويوجه المتعامل إلى الشخص المعني، وقد اختار الهيئة نظراً لاختلاف بيئة عملها المتميزة بعدم وجود أبواب تحيل بين المسؤول والمتعامل، وتعتبر بيئة عمل جاذبة ومشجعة.

«يوسف» يحفظ بعض الآيات القرآنية والأناشيد الوطنية والدينية جعلت منه شخصية اجتماعية مشاركة وفعالة على مستوى الخدمات المجتمعية، كما أنه يمارس رياضة كرة البوتشي التي تعد واحدة من أحدث الرياضات التي تم إدخالها في حركة الأولمبياد الخاص على مستوى الألعاب العالمية.