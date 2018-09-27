دبي الذكية تستعرض «إنجازات مؤشر السعادة»

المصدر: دبي - البيان

نظمت دبي الذكية في مركزها التدريبي الكائن في حي دبي للتصميم، ورشة عمل تحت عنوان «إنجازات مؤشر السعادة» في الجهات الحكومية.

وذلك بمشاركة 6 جهات، بهدف استعراض تجارب هذه الجهات ضمن مؤشر السعادة، وبحضور يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، ووسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية.

وقدمت حصة البلوشي، مدير إدارة الخدمات الذكية في دبي الذكية، عرضاً تقديمياً خلال الورشة، استعرضت من خلاله أهداف وإنجازات «مؤشر السعادة» وأبرز الإحصاءات، إضافة إلى نظرة سريعة على أحدث المزايا المضافة إلى المؤشر وأبرز المشاريع.

من جهتها قدمت الهيئات الحكومية المشاركة في الورشة، تجاربها على صعيد «مؤشر السعادة» كاشفة عن أفضل الممارسات التي ساهمت في الارتقاء بمستويات رضا المتعاملين وتحسين سبل تقديم الخدمات.

وتضمنت قائمة الهيئات المشاركة كلاً من: هيئة كهرباء ومياه دبي، شرطة دبي، محاكم دبي، بلدية دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان. إلى جانب مشاركة أبطال السعادة المرشحين من 41 هيئة للعمل على جعل دبي المدينة الأسعد على وجه الأرض، وغيرهم من المسؤولين من إدارة دبي الذكية ومشاركين آخرين من جهات حكومية أخرى وشبه حكومية.

وقال وسام لوتاه: «لطالما أكدت دبي الذكية على رؤيتها للتكنولوجيا كأداة قوية نعمل على اعتمادها وتطويرها لخدمة مجتمعنا، وليس كغاية بحد ذاتها، فالأهم في نظرنا هو دورها في نشر السعادة بين مواطني دبي والمقيمين فيها وزوارها. انطلاقاً من الرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حيث وضعنا لأنفسنا هدفاً طموحاً يتمثل في الارتقاء بمستويات مؤشر السعادة في دبي إلى نسبة قدرها 95% بحلول العام 2021، كما أطلقنا مجموعة من الخدمات والمبادرات التي من شأنها تمهيد الطريق نحو تحقيق هدفنا المنشود».