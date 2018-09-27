القائم بالأعمال السعودي يتسلّم رقم العضوية 88 لـ«كلنا شرطة»

المصدر: أبوظبي - البيان

سلم اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، بطاقة عضوية «كلنا شرطة» رقم 88 لسعود بن فهد السويلم القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى الدولة بحضور مديري القطاعات.

ويرمز الرقم 88 إلى اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة، بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة من إنجازات رائدة، محلياً وإقليميا وعالمياً، في ذكرى احتفاليتها باليوم الوطني.

وكان اللواء الشريفي التقى في مكتبه القائم بالأعمال السعودي، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي وسفارة المملكة لدى الدولة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وهنأ مدير عام شرطة أبوظبي القائم بالأعمال السعودي والأشقاء في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.