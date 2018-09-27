سلطان البادي: الابتكار في قطاع العدالة ضرورة

المصدر: الشارقة - وام

أكد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل أهمية تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في قطاع العدالة، وضرورة الالتزام بتقديم الخدمات وفق خطط وبرامج ابتكارية، لتسهيل وتسريع إنجاز إجراءات المتعاملين مع الخدمات القضائية.

ودعا معاليه -خلال تفقده صباح أمس سير العمل في دار القضاء بالشارقة ضمن برنامج زياراته التفقدية لمحاكم ونيابات الدولة الاتحادية- إلى الحرص الدائم على تطوير القدرات والمهارات الإدارية للوصول إلى مستويات الجودة والتميز، لدعم سياسة الوزارة في تقديم خدمات نوعية وفق أفضل الممارسات وتحقيق السعادة لجمهور المتعاملين.

وخلال الزيارة اطلع معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري على الخطط والمشاريع التطويرية والخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين في دار القضاء بالشارقة، كما التقى رؤساء المحاكم وقضاة دار القضاء بالشارقة وجمهور المتعاملين المتواجدين فيه.

كما اطلع معاليه - يرافقه سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وجاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي وعدد من قيادات الوزارة - على تفاصيل سير العمل بالمحاكم وأقسام دار القضاء ومركز خدمة المتعاملين ومكاتب الكاتب العدل.

وعقد معالي سلطان بن سعيد البادي لقاء مع عدد من المحامين واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في ما يخص إجراءات سير الدعاوي، وكيفية تحقيق التعاون المثمر بينهم وبين وزارة العدل لتسريع الإجراءات تحقيقاً للعدالة الناجزة، مؤكداً عقد المزيد من اللقاءات مع المحامين خلال الأسابيع القادمة لتطوير وتوثيق العلاقة معهم، والوقوف على المشاكل العملية التي تواجههم وتحديد أفضل السبل الهادفة إلى التطوير المستمر والفاعل للمهنة.