منى المري: تجربة الإمارات في تمكين المرأة نموذج عالمي

المصدر: دبي - البيان

أشادت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بمبادرات «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للنهوض بالمرأة عالمياً، مؤكدةً أن هذه الجهود التي تعبر عن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، هي فخر واعتزاز لكل إماراتي.

وقالت المري - في تصريح لها بخصوص دعم الإمارات لمبادرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة - إن مبادرات سمو «أم الإمارات» على المستوى الدولي تكمل الرعاية المتواصلة والدعم اللامحدود الذي تقدمه للمرأة الإماراتية لتمكينها في مختلف القطاعات والوصول بها للريادة والتميز العالمي، حتى باتت تجربة الدولة في دعم وتمكين المرأة واحدة من التجارب العالمية التي يحتذى بها.

مشيرة إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015، يعمل على تحقيق هذه الرؤية، سواء فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية، أو دعم الجهود العالمية في هذا الإطار من خلال مبادرات رائدة.

مبادرات

وأشارت منى المري في هذا الصدد إلى عدد من المبادرات التي أطلقها المجلس على مدى السنوات الثلاث الماضية، مواكبةً لجهود وتوجيهات سمو «أم الإمارات»، بدعم الجهود العالمية لتمكين المرأة، منها «حلقات التوازن العالمية»،.

وهي مبادرة استراتيجية ومستمرة يسعى المجلس من خلالها إلى توفير منصة ملهمة للقادة والخبراء من مختلف الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة، لتعزيز الحوار العالمي حول قضايا التوازن بين الجنسين، والعمل على سد هذه الفجوة من خلال أفكار مبتكرة وحلول فعالة تؤدي إلى تحقيق التغير الإيجابي المنشود، الذي من شأنه تسريع وتيرة العمل على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت: تفعيلاً لهذه المبادرة تم عقد ثلاث حلقات وجلسات حوارية، الأولى في مارس عام 2017، واستضافتها بعثة الدولة لدى هيئة الأمم المتحدة، وعقدت على هامش الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة، تحت عنوان «تحديات تنفيذ سياسات النوع الاجتماعي: رؤية للعمل»، ثم تم تنظيم النسخة الثانية من «حلقات التوازن العالمية»، بالتنسيق مع وزارة المالية.

واستضافها صندوق النقد الدولي في مقره بالعاصمة الأميركية واشنطن خلال نوفمبر 2017، وتناولت موضوع «الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين»، وتم تنظيم النسخة الثالثة في بروكسل في شهر مارس 2018، واستضافتها سفارة الدولة لدى بلجيكا.

وفي فبراير 2017، استضاف المجلس «اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة»، وذلك في أول انعقاد للجنة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الدولية والمؤسسات العالمية المعنية بدعم المرأة وتعزيز مشاركتها في جهود التنمية العالمية.

لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وتمحورت أهداف الاجتماع حول تطوير خارطة طريق لاستكمال أعمال اللجنة وصولاً إلى الأهداف المتضمنة في استراتيجيتها، وقدم الاجتماع عدداً من التوصيات العملية المتعلقة بسبل الارتقاء بإسهام المرأة في الاقتصاد في إطار الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

كما بادر المجلس بعقد جلسة نقاشية تحت عنوان «اتجاهات مُبتَكَرة للميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين»، خلال أعمال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات، في فبراير 2018، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ((OECD، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وذلك في خطوة هامة لتبادل الخبرات والآراء وتحديد أفضل المعايير والممارسات العالمية في وضع وتطبيق هذا النوع من الميزانيات، كون تضمين هذا النوع من الميزانيات الحكومية في السياسات المالية والاقتصادية، يعد أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم.

جهود

وأكدت المري أن هذه المبادرات من المجلس تنطلق من رؤية دولة الإمارات، وتأتي مواكبةً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعزيز الجهود الدولية الرامية لتحقيق التوازن بين الجنسين، ومن بينها جهود ومبادرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي أطلقت في سبتمبر 2014 حملة (Heforshe#)، التي تسعى إلى حث الرجال على تأييد الحملة لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وفي هذا الإطار أطفأ برج خليفة نصف أنواره مساء أمس الأول، في تعبير رمزي على القوة المهدورة جراء عدم تمكين المرأة، وقام برج خليفة بهذه الخطوة بالمشاركة مع عدد من المباني العالمية الشاهقة تضامناً مع هذه الحملة للتعبير عن أهمية النصف الآخر من المجتمع.