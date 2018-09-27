منع بيع 4 منتجات تجميل في أبوظبي

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

تتواصل دائرة الصحة ـ الجهة الرقابية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية لمنع بيع وتداول 4 منتجات تستخدم للتجميل وتبييض البشرة غير مرخص باستخدامها ويتم بيعها في العديد من المنافذ التجارية المختلفة في إمارة أبوظبي.

وأكدت دائرة الصحة أن نتائج التحليل المخبرية التي أجريت على تلك المنتجات أثبتت أنها تحتوي على نسب مرتفعة من مادة الزئبق التي تمثل خطراً كبيراً على الصحة، خاصة لدى فئات معينة كالأطفال والحوامل الذين يعدون الأكثر تأثراً بسمية الزئبق، وتشمل أعراض الإصابة: الغثيان، وآلام البطن، والقيء، وتشنجات العضلات، والإسهال، وتشوهات القلب، ومشاكل في الكبد والجهاز العصبي.

ويعد الزئبق من المواد السامة، ويمكن أن يدخل إلى الجسم من خلال الجلد أو استنشاق أبخرته أوابتلاعه ويتراكم في الجسم، ولهذا فإن تأثيراته السامة تحدث بشكل تراكمي، الأمر الذي قد يؤدي إلى التسمم تدريجياً.

وذكرت أن هذه المنتجات شملت كلاً من (Kojle San Dream White Cream) و(Goree Day Night Whitening cream Oil Free) و(Natural Face Beauty Cream) و(Sandal Whitening Beauty Cream).

وأوصت دائرة الصحة في أبوظبي بعدم استعمال هذه المنتجات وعلى الجمهور وممارسي الرعاية الصحية في الإمارة ضرورة الإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بجودة المنتجات الطبية، والإبلاغ عن أيه آثار جانبية ناجمة عن استخدام هذه المنتجات إلى برنامج اليقظة الدوائية.

يشار إلى أن الزئبق أو مشتقاته كان يستخدم قديماً في كريمات تفتيح البشرة والصابون وهو فعال بشكل كبير في تفتيح لون البشرة.