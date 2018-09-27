«الإمارات للفضاء» تنال «آيزو» في نظام إدارة الجودة

المصدر: أبوظبي - وام

حصلت وكالة الإمارات للفضاء على شهادة «الآيزو 9001:2015» في مجال نظام إدارة الجودة من قبل هيئة «لويدز ريجستر كوالتي أشورانس العالمية».

وذلك اعترافا بتطبيق الوكالة أعلى المعايير المعتمدة عالميا في مجال النظم الإدارية والفنية.

وتسلم معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة الوكالة، الشهادة بحضور الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة ومديري الإدارات والأقسام المعنية، إلى جانب ممثلين عن «لويدز ريجستر كوالتي أشورانس العالمية».

وقال معاليه: إن حصول الوكالة على هذه الشهادة يدعم جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.