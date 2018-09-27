12 % نمو المنشآت الصحية في أبوظبي خلال 6 سنوات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كشف تقرير إحصائي أصدرته دائرة الصحة ـ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن أنه منذ نهاية عام 2010 حتى نهاية 2016 سجل النمو في عدد المنشآت الصحية المرخصة حوالي 12%، إضافة إلى نسبة نمو في عدد الأطباء بواقع 17%، وتوقع أنه بحلول عام 2025 سيزيد عدد الأطباء إلى 1790 طبيباً إضافياً وحوالي 16 ألفاً و158 ممرضة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي مستشفيات أبوظبي بنهاية عام 2016 بلغت 56 مستشفى (34 في أبوظبي، 15 العين، 7 الظفرة) و875 مركزاً صحياً (592 في أبوظبي، 225 العين، 58 الظفرة) و449 عيادة صحية (284 في أبوظبي، 126 العين، 39 الظفرة) و750 صيدلية (516 في أبوظبي، 188 العين، 46 في الظفرة) و79 مستودعاً طبياً (69 في أبوظبي، 9 العين، 1 في الظفرة) و246 منشآة طبية أخرى (167 في أبوظبي، 71 العين، 8 في الظفرة) بإجمالي 2455 منشأة طبية وصيدلانية في الإمارة عام 2016 مقارنة بـ1211 منشأة عام 2010.

وذكر التقرير أن مقترحات دائرة الصحة في أبوظبي تشير إلى أنه في عام 2025 قد يتطلب الأمر لخدمات المرضى المنومين في المستشفيات أكثر من 1200 سرير إضافي، ومع ذلك هناك 10 مستشفيات تحت الإنشاء في إمارة أبوظبي ستوفر حوالي 1501 سرير وهو ما يكفي لتلبية الطلب المستقبلي على الأسرة.

وتوقع التقرير نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة في الطلب على الرعاية الصحية الأولية والخدمات المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة والضغط والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، لافتاً إلى أن مستشفيات شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» التابعة لحكومة أبوظبي وفرت خلال العام خدمات الرعاية الصحية للمرضى المنومين بنسبة 50% .

ولمرضى العيادات الخارجية بنسبة 28%.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات الخاصة والمزودين الدوليين في أبوظبي يتولون تقديم الرعاية الصحية للنسب المتبقية من المرضى (50% للمرضى المنومين و72% لمرضى الرعاية الخارجية) ومنها مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، مركز إمبريال كوليدج للسكري، ومستشفيات كينغز كوليدج، وباركواي هيلث، ومورفيلدز للعيون، وميد كلينك ومجموعة «في بي اس» للرعاية الطبية ومجموعة إن أم سي.

تخطيط

وأكد التقرير أن مشروع التخطيط والتحسين لواقع الرعاية الصحية المقدمة هو الأسلوب العلمي الحالي لتحسين وتطوير الخدمات، وهذا يتحقق في أبوظبي من خلال زيادة الوظائف وأتمتة الأدوات وتطوير وصقل سلسلة من أدوات تخطيط الخدمة، ودقة من العرض والطلب الحالي والمستقبلي لنظام الرعاية الصحية في أبوظبي.

حيث تضمن هذه الأدوات تخطيطا قائماً على الأدلة لرسم صورة أوسع وأكثر دقة لخدمات الرعاية الصحية في المستقبل بما فيها الرعاية الأولية والطوارئ والعيادات الخارجية المتخصصة وجراحة اليوم الواحد والعناية المركزة والرعاية طويلة الأجل والرعاية النفسية والقوى العاملة.

ونوه التقرير بأنه في منتصف عام 2016 قدر عدد سكان إمارة أبوظبي بنحو 3 ملايين و37 ألف نسمة منهم 18.1% من المواطنين بواقع 552 ألف نسمة.

فجوة

أوضح تقرير دائرة الصحة في أبوظبي أن هناك فجوة حاصلة فيما يخص غرف الكشف في العيادات الخارجية والرعاية الصحية الأولية وأطباء الأسرة، ووجود زيادة في العرض المستمر في القوى العاملة الطبية غير المتخصصة لافتاً إلى أنه يجري حالياً الوفاء بها جزئياً خلال الفترة المقبلة.