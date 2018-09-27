منتسب في شرطة دبي محكّماً دولياً في جائزة «خبراء السموم الشرعية»

المصدر: دبي - البيان

أشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، باختيار الدكتور فؤاد تربح خبير السموم، ومدير إدارة التدريب والتطوير والأبحاث في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، محكماً دولياً في جائزة المنظمة العالمية لخبراء السموم الشرعية TIAFT لمدة 3 سنوات، وتمثيله لقارة آسيا وشمال أفريقيا ضمن اللجنة المحكمة.

وقال اللواء المنصوري إن انضمام مدير إدارة التدريب في شرطة دبي ضمن اللجنة المحكمة في المنظمة العالمية TIAFT إنجاز جديد يُضاف إلى شرطة دبي وموظفي الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة على الصعيد العالمي، لا سيما وأن ترشح الدكتور فؤاد تربح جاء برعاية من اللواء عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي.

من جانبه، أعرب الدكتور فؤاد تربح عن سعادته باختياره محكماً دولياً في جائزة المنظمة، التي عقدت دورتها الـ56 في مدينة جنت في بلجيكا بمشاركة أكثر من 790 خبيراً ومختصاً من 66 دولة في العالم.