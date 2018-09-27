3.2 مليارات تمويلات «أبوظبي للتنمية» لدعم الأمن الغذائي في الدول النامية

المصدر: أبوظبي - البيان

موّل صندوق أبوظبي للتنمية مشاريع تنموية في قطاع الزراعة والري بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 3.2 مليارات درهم والتي تمثل 7% من إجمالي تمويلات الصندوق في الدول النامية، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفقر العالمي والمساهمة بشكل فعال لتحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول، لا سيما وأن القطاع الزراعي يساهم بتوفير سبل العيش لنسبة 40% من سكان العالم.

وذكر الصندوق في تقرير له بمناسبة اليوم العربي للزراعة الذي يصادف 27 من ديسمبر من كل عام أن القطاع الزراعي يعتبر من القطاعات ذات الأولوية في تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.

اهتمام

وقال محمد السويدي مدير عام الصندوق: "يشكل القطاع الزراعي أحد القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الصندوق منذ تأسيسه قبل أكثر من أربعة عقود ونصف، مشيراً إلى تمويل المشاريع التنموية في الدول النامية تركزت خلال السنوات الماضية على المساهمة بشكل مباشر في تحسين حياة الشعوب، وتوفير احتياجاتهم اليومية من الغذاء والمياه للحد من الفقر.

ومن أبرز المشاريع التي مولها الصندوق، مشروع تنمية جنوب الوادي في مصر ومشروع التطوير المتكامل للأغوار الجنوبية في الأردن ومشروع تطوير نظام الري في سهل الغرب في المغرب ومشروع التنمية الريفية في تونس.