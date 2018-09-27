مركز المتابعة والتحكم بأبوظبي يطّلع على «عجمان دار الأمان»

المصدر: عجمان - البيان

استقبل العقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب قائد عام شرطة عجمان، مدير مشروع عجمان دار الأمان، بحضور المقدم هشام بوشهاب مدير إدارة العمليات.

والفريق الفني لمشروع عجمان دار الأمان، وفداً من مركز المتابعة والتحكم في إمارة أبوظبي، ضم المهندس خالد المرزوقي مدير إدارة العمليات بنظام عين الصقر، والمهندس صقر الكعبي مدير قسم التصميم بالإنابة، وعبد الله الأشقري مدير قسم تطبيق المعايير، وذلك في قاعة التميز الكبرى في معهد تدريب الشرطة، بمبنى القيادة العامة لشرطة عجمان. حيث اطلع الوفد خلال اللقاء، على جهود شرطة عجمان، التي تبذلها في سبيل تحقيق الأمن والأمان في الإمارة، من خلال مشروع عجمان دار الأمان.

وذكر العقيد محمد شيبان، خلال لقائه بالوفد، أن شرطة عجمان تعمل وفق منهجية التميز، لتحقيق أقصى مقومات الأمن في الإمارة، من خلال مشروع عجمان دار الأمان، وتسعى دائماً من خلال عملها، إلى الاطلاع على أحدث كاميرات المراقبة، والتعرف إلى مميزاتها.