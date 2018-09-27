«الفجيرة للموارد الطبيعية» تحفز إبداع نزلاء رعاية الأحداث

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مبادرة مجتمعية هادفة لفئة الناشئة في إدارة رعاية وحماية الأحداث - قسم رعاية الأحداث بالفجيرة.

وذلك تحت شعار «معكم ولأجلكم»، وتهدف المبادرة لبناء وتطوير السلوك الإيجابي لدى الناشئة من النزلاء، وذلك وفق خطة تطويرية متكاملة لتشجيعهم على إظهار ما لديهم من مواهب إبداعية، وتحقيق التواصل الفعّال بينهم وبين المجتمع.

وتضمن برنامج المبادرة عدداً من الفعاليات، قدمها عدد من رؤساء الأقسام والموظفين بالمؤسسة للناشئة، وتنوعت الأنشطة ما بين تقديم الفقرات الترفيهية والرسم وإعادة التدوير والإبداع والابتكار باستخدام المواد الخام لتنفيذ العديد من الأفكار والمجسمات الفنية، وكذلك تشجيع النزلاء على تسجيل يومياتهم عبر زاوية للقراءة والكتابة التي اشتملت على مجموعة كتب.