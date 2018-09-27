جناح منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة.. فعاليات توثّق التراث

المصدر: أبوظبي - مؤنس برهان

واصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تألقه، بنجاح جناحه المقام حالياً ضمن فعاليات النسخة السادسة عشرة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حيث نجح في خطف الأضواء من خلال حجم مساحته.

والإقبال الجماهيري الذي يحرص على الحضور يومياً لزيارة الجناح. ويتضمن المهرجان جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد ومونديال «أم الإمارات» للسيدات والفرسان المتدربين، وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول «البوني»، وجوائز دارلي التقديرية «أم الإمارات» بهوليوود،.

وأكدت لارا صوايا، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل العربية «إيفهرا»، المدير العام للوثبة ستاليون، رئيس لجنة سباقات السيدات بالاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، أن المهرجان يرتبط ارتباطاً وثيقاً كشريك رئيس لمعرض أبوظبي للصيد والفروسية على مدى السنوات الماضية، انطلاقاً من الإيمان بأهمية الخيل العربي الأصيل وارتباطه الوثيق بتراث دولة الإمارات الأصيل الذي أرسى قواعده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقالت إن أبرز مفاجآت جناح المهرجان هذا العام تصدّر واجهته تصميم فريد من نوعه لصورة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مصنّع من مواد فريدة من نوعها، كما يتصدره مجسم لـ10 خيول مصنعة من مواد من بعض الدول التي أقيمت فيها فعاليات المهرجان.