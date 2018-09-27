«أبوظبي للصيد والفروسية» يستقطب 20 ألف زائر في يومه الأول

المصدر: أبو ظبي - ماجدة ملاوي، البيان

تجاوز زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في يومه الأول 20 ألف شخص من داخل الدولة وخارجها، حيث تفاعل الزوار من مختلف الأعمار، وبالذات طلاب المدارس.

بالفعاليات المتنوعة التي تخللها المعرض، وزار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد و الفروسية 2018 بدورته الـ 16 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتي تحتفي بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتكريما لجهوده المشهودة بمجال المحافظة على رياضة الصيد.

وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات.

وتجول صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي في أرجاء المعرض الذي يستمر حتى 29 سبتمبر الجاري يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي وماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وعدد من المسؤولين.

تثمين

كما تفقّد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المعرض الدولي للصيد والفروسية "أبوظبي 2018". وقام سموه بجولة على أقسام وأجنحة المعرض، التي تقدم آخر التقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات الصيد والرماية والفروسية والأسلحة الحديثة والمتنوعة.

واطّلع سموه على جهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في مجال إحياء وصون تراث الدولة، وأبدى سموه إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه معرض الصيد والفروسية بدورته السادسة عشرة.

جهود

كما زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات المعرض، واطلع سموه خلال جولته في عدد من الأجنحة المشاركة، على الجهود التي تقوم بها الشركات والمؤسسات المعنية بالصيد، وتعرف على نوعية المعدات والمشاريع والتقنيات المبتكرة، في مجال الصيد والقنص والرياضات البحرية والبرية.

كما قام سموه بزيارة أجنحة عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية التي تعرض أحدث إنتاجاتها في مجالات الصيد والقنص والرياضات البحرية والبرية ومعدات التخييم، واستمع من مسؤولي الأجنحة إلى طبيعة مشاركتهم وما يعرضونه من أحدث مستلزمات الصيد والفروسية إضافة إلى أسلحة الصيد.

كما زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أمس فعاليات الدورة الـ 16 من المعرض واطلع سموه خلال جولته في عدد من الأجنحة المشاركة على الجهود التي تقوم بها الشركات والمؤسسات المعنية بالصيد والتقى سموه بالعديد من ممثلي ومسؤولي الشركات وتعرف على نوعية المعدات والمشاريع المبتكرة في مجال الصيد والقنص والرياضات البحرية والبرية.

400 ألف طائر

وأعلن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، الذي يشارك في المعرض، أن العدد الكلي لإنتاج الحبارى المكاثرة، في إطار البرنامج الذي بدأه المغفور له، القائد المؤسس، الشيخ زايد، في عام 1977، بلغ حتى 2018 أكثر من 400 ألف طائر، أطلق منها أكثر من 300 ألف في البرية.

وقال ماجد علي المنصوري، العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى: «تمثل هذه الأرقام عاماً ناجحاً آخر لبرنامج أبوظبي للحفاظ على الحبارى. إن الإكثار في الأسر والإطلاق في البرية من أجل المحافظة على النوع، هو أحد الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا، لتحقيق هدفنا المتمثل في استعادة والحفاظ على مجموعات برية مستدامة من طائر كان ولا يزال جزءاً من تراثنا لعدة قرون».

وأوضح الصندوق أن الإنتاج السنوي من الحبارى الآسيوية وحبارى شمال أفريقيا في مراكزه في أبوظبي والمملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، وصل إلى 55 ألفاً و505 حبارى في الفترة المشمولة بالتقرير 2017/‏‏‏‏‏‏‏‏‏2018.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحبارى بنوعيها الآسيوي وحبارى شمال أفريقيا التي أنتجها البرنامج، إلى أكثر من 423 ألف طائر. وقد أنتج مركزا الصندوق في أبوظبي أكثر من 16 ألف حبارى آسيوية في السنة المذكورة، وهذا يعني أن العدد الإجمالي للنوع الآسيوي من الحبارى المكاثرة في إطار البرنامج، قد كسر حاجز 200 ألف حبارى آسيوية.

وتزدحم أجنحة المعرض بأحدث تكنولوجيا الرياضات البرية والبحرية، وتقدّم أفضل ما توصل إليه العلم الحديث من اختراعات وابتكارات تكنولوجية لها علاقة بالصيد والفروسية، وبالرحلات البرية والبحرية. وبها الخصوص أعدت شرطة أبوظبي، خطة تركز على تكثيف جهود التوعية لرواد المعرض الدولي للصيد والفروسية في دورته السادسة عشر، والعمل على إبراز المعرض بصورة حضارية.استراتيجية.

من جانبه يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في فعاليات المعرض، ويشهد جناح الصندوق إقبالا كبيرا من الزوار والمشاركين في فعاليات المعرض. وتأتي مشاركة الصندوق ضمن استراتيجيته القائمة على مؤازرة ريادة الأعمال والترويج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمه المستمر للتراث الوطني.

أرشفة تراث

من جهته يشارك الأرشيف الوطني في فعاليات المعرض، حيث يعرض جناح الأرشيف الوطني في المعرض وبمناسبة «عام زايد» عددا من الصور الفوتوغرافية التاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي توثق جوانب من أنشطته واهتماماته بالصيد والفروسية وبالخيول والإبل ودوره «رحمه الله» في تطوير رياضتي الصيد والفروسية.

ويعزز الأرشيف الوطني بمشاركته تطلعات المعرض في تقديم التراث واهتمام القائد المؤسس به انطلاقا من إدراكه «رحمه الله» لقيمة التراث التي تؤكد أصالة الإنسان وتصوغ مشاعره ووجدانه وتسهم في تكوين شخصيته وتصون وجوده وتحمي حاضره وتأخذ بيده إلى مستقبل آمن.

600 طائر

قال حمد سالم الكتبي صاحب مزرعة فالكون سنتر لإنتاج الصقور، الذي يشارك في معرض أبوظبي للصيد والفروسية للمرة السادسة عشرة على التوالي، أن المزرعة تنتج نحو 600 طائر سنوياً، مؤكداً حرصه على المشاركة في المعرض، باعتباره من أكبر المعارض المتخصصة في العالم، ونقطة جذب للمهتمين برياضية الصقور وغيرها من الرياضات التراثية.

وأوضح أن فالكون سنتر، تعتبر من أقدم وأكبر مزارع إنتاج الصقور في العالم، وعضو في نادي صقاري الإمارات، وأن سعر الطيور التي يعرضها في هذه الدورة، تتراوح ما بين 25 ألف درهم و110 آلاف درهم، حيث يتحدد السعر وفق معايير عدة، منها عمر الطير، ومواصفاته البنيوية، من حيث تناسق الطول مع العرض، إضافة إلى حجمه، الذي كلما زاد، ارتفعت معه قيمة الطير، وأخيراً لون الطير.