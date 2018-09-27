كلية الدفاع تطلع على نشاطات «الوطني الاتحادي»

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من كلية الدفاع الوطني برئاسة العميد ركن بحري طارق الزعابي نائب قائد الكلية، أمس، المجلس الوطني الاتحادي، واطلع على نشاطات المجلس، واستراتيجيته البرلمانية، واختصاصاته وإنجازاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.

واستعرض محمد سالم بن كردوس العامري رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال لقائه الوفد في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، وجاسم يوسف الزعابي الأمين العام المساعد لقطاع الخدمات المساندة، الدور الذي يقوم به المجلس على الصعيدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أن المجلس الوطني الاتحادي وجميع المؤسسات الوطنية تعتبر جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن والدفاع الوطني.

من جهته استعرض أحمد شبيب الظاهري استراتيجية المجلس البرلمانية للأعوام 2016 - 2021، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة.

وتهدف إلى ترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات، ودعم السياسة الخارجية للدولة من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة.