البواردي ووزير الدفاع الأسترالي يبحثان علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع بمكتبه في مقر الوزارة في أبوظبي صباح أمس بحضور الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع والقوات المسلحة، كريستوفر باين وزير الدفاع الأسترالي يرافقه كل من الفريق أول آنجوس كامبل رئيس قوات الدفاع، واللواء جايمي هاتشر قائد القوات العسكرية الأسترالية في الشرق الأوسط، وآرثر سبيرو السفير الأسترالي لدى الدولة.

وأعرب البواردي خلال اللقاء عن ترحيبه بكريستوفر باين، مشيداً بالعلاقات القائمة بين الإمارات وأستراليا والتي تشهد تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والعسكرية.