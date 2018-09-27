راشد بن حميد: تطوير البنية التحتية يعزز المكتسبات الوطنية

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان على دور اللقاءات التحضيرية لمتابعة التطورات والمستجدات والخطط المحدثة في مجال البنية التحتية والإسكان في تعزيز المكتسبات الوطنية عبر تبادل الخبرات والمعلومات حول ما يطرأ من تطورات على المخطط الشمولي التوافقي لمناطق الدولة ومتابعة ما طرأ من تحديث على محور البنية التحتية.

وأشاد بجهود وزارة تطوير البنية التحتية في الدولة وسعيها لتنفيذ الأجندة الوطنية المتعلقة بالتطوير الحضري ومواكبة العالمية في تأسيس المدن الحديثة.

اجتماع

جاء ذلك خلال حضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية في عجمان، الاجتماع القيادي التحضيري لمحور البنية التحتية والإسكان استعداداً للتجمع الوطني السنوي «الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات» الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسيعقد في أكتوبر المقبل.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في «عجمان X» بإمارة عجمان، وحضره قادة محور البنية التحتية والإسكان الذي تتولى وزارة تطوير البنية التحتية متابعته ويمثلون مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المسؤولة عن المحور، استعراض نتائج مبادرات المرحلة الأولى 2017، المتمثلة بنتائج مبادرات المخطط الشمولي التوافقي.

ومبادرة سياسة الشراكة مع القطاع الخاص، والسياسة العامة للإسـكان الحكومي بدولة الإمارات، كما تم استعراض المسودة النهائية للمرحلة الثانية لمحور البنية التحتية والإسكان والمتضمنة التحديات الاستراتيجية للمواضيع والمحاور المحددة ضمن متطلبات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071.

تكريم

كرم معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، الفريق الفني للمسرع الحكومي لمشروع المخطط الشمولي ولجهودهم في تأسيس المنصة الرقمية للبيانات المكانية.