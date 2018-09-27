شرطة و«تعليمية» رأس الخيمة تتعاونان لسلامة الطلاب

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أبرمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بإدارة العمليات المركزية -قسم الأزمات والكوارث- مذكرة تعاون وتفاهم لوضع جميع الإجراءات الواجبة لمواجهة كافة الأحداث ضمن خطة الأمن الداخلي وخطة الكوارث للحفاظ على سلامة الطلاب والهيئة التدريسية في كيفية إخلاء المدارس والمنشآت التعليمية وقت وقوع الأزمات.

وذلك مع منطقة رأس الخيمة التعليمية بهدف مواصلة العمل على تطوير الخدمات لمعالجة التحديات التي تواجهه سير إجراءات العمل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بالمنطقة.

وقع الاتفاقية كل من المقدم أحمد محمد بن دية رئيس قسم الأزمات والكوارث، ومن جانب المنطقة التعليمية سمية حارب مديرة المنطقة بحضور النقيب راشد عبد الرحيم جكه مدير وحدة الأزمات والكوارث، والملازم أول حمد خميس الهفيت مدير وحدة التنسيق والمتابعة بإدارة العمليات، وحمد شاهين مدير مكتب مديرة المنطقة، ويعقوب حسن عبدالله منسق الطوارئ والأزمات.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الارتقاء بمهارات ومعارف الكوادر، وقال المقدم أحمد بن دية إن المذكرة تشكل منظومة عمل متكاملة وموحدة بين الجانبين من حيث الجوانب المعرفية والمهنية، وتهدف إلى تمكين الكوادر من التعامل مع منظومة التحديات التي يواجهها القطاع التعليمي والأمني والارتقاء بالأداء المؤسسي.

وذلك عبر التركيز على عدد من الموضوعات المحورية المتعلقة بالأداء الحكومي المتميز، وأفضل ممارساته من خلال منهج تدريبي متكامل يعزز المشاركة التفاعلية وتبادل الخبرات، والإطلاع على أفضل التجارب وممارسات الأداء في الدولة والمؤسسات الرائدة حول العالم، مؤكداً سعي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع والعمل على ترقيتها باستمرار وفقاً للتوجيهات.