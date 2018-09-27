«المعاشات» تعتمد البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري

المصدر: دبي - وام

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع مجلس إدارة الهيئة صباح أمس بمقر ديوان صاحب السمو الحاكم في دبي.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم، ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال حيث صادق على محضر اجتماعه السابق واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الهيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.

كما صادق على القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه، وهي اللجنة التنفيذية، واللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، ولجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر.

قرارات

وأقر المجلس خلال الاجتماع البيانات المالية للربع الثاني لعام 2018، كما اعتمد بعض القرارات المتعلقة بتعيين وندب موظفي الهيئة، كما ناقش المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

إحصائيات

جدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر أغسطس الماضي من العام الجاري تشير إلى ارتفاع عدد أصحاب العمل المسجلين في الهيئة من 5306 في أغسطس 2017 إلى 5927 في أغسطس 2018، كما بلغ عدد المشتركين لدى الهيئة 92547 مقارنة بـ 89878 عن الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع عدد المتقاعدين إلى 15714، مقارنة بـ 15109 متقاعدين عن الفترة نفسها.

بينما ارتفع عدد المستحقين إلى 6978 مقارنة بـ 6620 عن الفترة نفسها، بالإضافة لذلك فإن الهيئة تدير ملفات 1730 متقاعداً، و4602 مستحق من المدنيين، وملفات 5792 متقاعداً و4142 مستحقاً من العسكريين الذين تُصرف معاشاتهم من وزارة المالية.