سلطان بن أحمد يطلع على «فضاءات الابتكار»

المصدر: الشارقة- البيان

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ورئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب اليوم، في ظل توجه الدولة نحو بناء الاقتصاد المعرفي.

والذي يقوم على أساس المعرفة وكيفية استثمارها في إبداع الأفكار وابتكار حلول جديدة تعود بالفائدة الاجتماعية والاقتصادية على أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال تفقده مشروع «فضاءات الابتكار» بكليات التقنية العليا في الشارقة والذي يتم إعداده وتجهيزه كبيئة محفزة للإبداع وإنتاج الأفكار، بحضور الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عبدالله السويجي مدير كليات التقنية بالشارقة والدكتورة عائشة عبدالله العميد التنفيذي لبرنامج إدارة الأعمال وعدد من المسؤولين.